Иммигрант из Сакраменто приговорен к пяти годам тюремного заключения за распространение фентанила

28-летний Сергей Ткачук из Норт-Хайлендс, Калифорния, был приговорен к пяти годам тюремного заключения за распространение фентанила (мощный опиоид, высокий риск привыкания и зависимости).

Согласно информации Департамента юстиции, в марте 2016 года Сергей Ткачук получил 40 таблеток с маркировкой «M367». Таблетки на самом деле были поддельными и содержали фентанил. Ткачук продал 16 таблеток другому человеку по $6 за таблетку, и тот человек впоследствии умер от передозировки.

19 апреля 2021 года Сергей Ткачук признал себя виновным в распространении фентанила. В соглашении о признании вины говорится, что Ткачук не знал, что таблетки поддельные.

“Этот случай – еще один пример крайней опасности, которую представляют таблетки, которые кажутся законным фармацевтическим продуктом, но на самом деле содержат фентанил,” – сказал исполняющий обязанности прокурора США Филипп А. Талберт. – «Общественность должна знать, что любая таблетка, которая не поступила напрямую из аптеки по действующему рецепту, может содержать смертельные количества фентанила или других лекарств. Поддельные таблетки часто выглядят точно так же, как и настоящие, но они вызвали неисчислимое количество смертей из-за того, что они на самом деле содержат. Этот приговор должен стать сигналом для всех, кто покупает или продает незаконно полученные таблетки – незнание о том, что таблетки содержат фентанил, не освобождает от уголовной ответственности, и их прием может привести к смерти.”