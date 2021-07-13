Гражданка Молдовы признала себя виновной в даче ложных показаний федеральному агенту

Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, 34-летняя Стела Сакара (Stela Sacara), гражданка Молдовы, проживающая в Пембруке, управляла несколькими компаниями (одна из них Rochester Chemical LLC), из своего дома и офиса. Компания Rochester Chemical приобретала расходное лабораторное оборудование, переупаковала его и отправила за границу.

14 сентября 2018 года Сакара была допрошена федеральными агентами и ложно заявила, что менеджером Rochester Chemical была Эми Джонсон. Электронные письма компании также показали, что Сакара и/или Наталья (сестра Стелы) периодически использовали псевдоним Эми Джонсон. Нет никаких сведений о компании, когда-либо нанимавшей «Эми Джонсон». Единственными руководителями компании являются Сакара и ее сестра Наталья.

Дата оглашения приговора еще не намечена.