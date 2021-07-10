С 1 июня 100 семей в Сакраменто безвозмездно получают $300 долларов

С июня в Сакраменто начала действовать программа гарантированного дохода “Программа прямых инвестиций в Сакраменто” (The Direct Investment Program in Sacramento, DIPS), расчитанная на 24 месяца. Деньги поступают либо напрямую на банковские счета или приходят в виде дебетовых карт или электронных подарочных карт. Философия программы: инвестируйте в семьи, живущие в малообеспеченных сообществах, и верьте, что они знают, как наилучшим образом использовать деньги для улучшения качества жизни.

По словам руководителя проекта DIPS Кэмерона Коллинза, претендовать на участие могут те жители, которые соответсвуют определенным требованиям к доходу – примерно 150% от федерального уровня бедности (т.е. для семьи из четырех человек это менее 40 000 долларов в год). Как пишет The Sacramento Bee, по данным Бюро переписи населения США, в округе Сакраменто примерно каждый восьмой человек живет за чертой бедности, а примерно треть зарабатывает менее 50 000 долларов в год.

С начала года было подано 500 заявок, из которых United Way California Capital Region выбрала 100 домохозяйств. DIPS будет проводить регулярные опросы, чтобы понять, на что участники программы тратят полученные деньги, и узнать, как ежемесячные дополнительные деньги влияют на их жизнь.

В Калифорнии уже действует подобная программа с гарантированным доходом – в Стоктоне, мы ранее сообщали о ней, согласно этой программе 125 семей получают $500 в месяц.