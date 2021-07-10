Республиканская партия потеряла связь с американской действительностью?

Существует мнение, что Республиканская партия потеряла связь с модернизированной действительностью, с крупными городами и их разнообразным этническим населением. Представители GOP – конгрессвуман Янг Ким от 39 округа (Congresswoman Younng Kim), член Ассамблеи Сузетт Мартинес Валладарес от 38 округа (Assembbleywoman Suzett Martinez Valladares) и член городского совета города Ковина Уолтер Аллен III (Walter Alen III) – на брифинге EMS поделись своим мнением о будущем Республиканской партии и о том, почему, по их мнению, она предлагает лучшие возможности для этнических американцев.

Янг Ким, сама иммигрантка из Кореи, убеждена, что GOP – это не партия старых, но партия возможности. В Республиканской партии в Конгрессе много женщин, в том числе из различных этнических меньшинств, что, по ее мнению, подтверждайте, что у партии впереди светлое будущее. Янг Ким заявила, что не следует по умолчанию считать, что если американец выглядит как азиат, то он непременно принадлежит Демократической партии.

Конгрессвуман подтвердила, что Республиканская партия стоит на консервативную ценностях, которые очень важны для многих этнических сообществ.

Своими достижениями в GOP Ким Янг назвала 5 законопроектов, один из которых уже стал законом (закон дает 2 месяца малому бизнесу для получения доп.средств, суммарно 54 миллиарда долларов, из непотраченных фондов). Она, как республиканка, ратует за сокращение государственного регулирования. Ким Янг убеждена, что для роста экономики государство не должно вмешиваться

Также она обвинила демократов в протаскивании очень дорогих для бюджета законов, хотя, по ее мнению, деньги могут быть использованы более рациональным образом. Ким Янг убеждена, что только в сотрудничестве обе партии смогут принимать необходимые решения и она выступает за двухпартийный подход.

Сузетт Мартинес Валладарес рассказала, как ее семья оказалась в Америке, и как это связано с ее выбором в пользу Республиканской партии: она росла в бедном окружении, где были наркотики, оружие и пр., некоторые ее подруги забеременели до окончания школы – в такой реальности Сузетт осознала для себя, что демократы не решают проблемы ее сообщества и что ей нужно смотреть в сторону республиканцев.

По словам Сузетт, Республиканская партия открытая, разнообразная, она уважает индивидуальность, но в то же время заботится о коллективных вещах, поддерживает свободы. Молодой политик убеждена, что калифорнийцы устали от однопартийной ситуации, которая приводит к радикальному разделению мнений; нынешняя политика Калифорнии разрушает средний класс, заставляет покидать штат и т.п.

Рассказывая о своем опыте выбора Республиканской партии, Уолтер Аллен III заявил, что в начале своей политической карьеры не относил себя ни к демократам, ни к республиканцам, он считал себя независимым политиком и работал над вопросами общественной безопасности. И в этом вопросе он пришел к выводу, что пути решения этой проблемы у республиканцев лучше.

Его очень встревожили призывы к прекращению финансирования полиции, обвинения полиции в предвзятом отношении к представителям к сообществ афро- и латиноамериканцев. Уолтер Аллен III руководит полицейской академией и по его словам, 80% учащихся – как раз представители перечисленных сообществ. Именно они потом отправляются служить и патрулировать свои комьюнити. Конечно, что случилось с Джорджем Флойдом – это ужасно и все полицейские были огорчены происшествием. Но требование отменить финансирование полиции – не решение. Полиция нуждается в реформе и в Калифорнии, по словам Уолтера Аллена III самая прогрессивная полиция в стране, потому что получает самое прогрессивное обучение. Полицейские проходят различные тренинги, включая Тренинг по культурному разнообразию, психическому здоровью бездомных.

Чтобы отвоевал позиции в Калифорнии, по мнению Уолтера Аллена III, Республиканской партии нужно больше взаимодействовать с этническими меньшинствами, больше общаться с людьми в целом, не только в период выборов.