Адвокат: офис шерифа не имел права рекламировать славянскую церковь

Адвокат Фонда свободы от религии (Freedom From Religion Foundation) Кристофер Лайн обратился к шерифу округа Форсайт, штат Джорджия, по поводу неконституционного спонсорства и продвижения церковных мероприятий. Адвокат указывает, что фонд неоднократно пытался связаться с офисом шерифа по поводу пропаганды религии со стороны шерифа округа.

Житель округа Форсайт выразил обеспокоенность в связи с официальным спонсорством и продвижением офисом шерифа округа мероприятия под названием “Национальная вера и голубые выходные” (National Faith and Blue Weekend), которое состоялось в церкви New Life 10 октября 2020 года. Мероприятие рекламировалось на официальной Facebook странице офиса шерифа, который пригласил жителей посетить это церковное мероприятие. Также многие представители шерифа посетили мероприятие в официальной форме в качестве сотрудников офиса шерифа.

Как поясняет Кристофер Лайн, пункт о создании Первой поправки запрещает правительству одобрять религиозные мероприятия, о чем офису шерифа известно. Согласно решению Верховного суд, пункт о создании Первой поправки “обязывает правительство соблюдать нейтралитет между религией и религией, а также между религией и нерелигией”.

Письмо было написано, чтобы гарантировать, что “офис шерифа округа Форсайт больше не будет использовать свои ресурсы для поддержки религии или увязать себя с религиозным посланием церкви «Новая жизнь». Явное одобрение офисом шерифа округа Форсайт религии на этом мероприятии вызывает серьезные конституционные проблемы”.

Адвокат утверждает, что нерелигиозные граждане не должны чувствовать себя изолированными, потому что офис шерифа округа, который они поддерживают своими налогами, выходит за рамки своих полномочий. При этом отмечается, что “отдельные должностные лица могут участвовать в любом мероприятии по своему желанию, действуя в своем личном качестве, офис шерифа не может сотрудничать с религиозным учреждением”.

Фонд свободы от религии таким образом “просит Управление шерифа прекратить сотрудничество с церковью “Новая жизнь” и прекратить спонсировать церковные мероприятия или иным образом продвигать и поддерживать религию, а также сообщить в письменной форме о шагах, предпринятых для уважения права совести всех жителей округа Форсайт, и отправить сообщение, которое затрагивает религиозные меньшинства и нерелигиозных граждан сообщества”.

В ответ на запрос “Славянского Сакраменто” офис шерифа ответил следующее:

“Мероприятие, которое состоялось 10 октября, проходило в рамках национального мероприятия «Вера и синие выходные». Его целью было создавать более безопасные и сильные сообщества, объединяя сотрудников правоохранительных органов и жителей, которых они защищают и которым служат. Выходные состояли из мероприятий, которые проходили в самых разных сообществах, и включали в себя широкий спектр разных видов деятельности. Все мероприятия были направлены на то, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов и общественности лучше узнать друг друга и укрепить взаимопонимание. Члены офиса шерифа округа Форсайт ежегодно посещают несколько общественных мероприятий и помогают продвигать мероприятия, которые мы посещаем. Это мероприятие было организовано церковью, а не Департаментом”.

Ответа от руководства церкви «Новая жизнь» не последовало.