Готовится визит Светланы Тихановской в США

Об этом г-жа Тихановская заявила во время пресс-брифинга, сообщается в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции. По словам Тихановской, в США команда Тихановской планирует обсудить ситуацию с политзаключенными в РБ и новых выборах в стране.

“Сегодня 7 июля, в Беларуси 534 человека признаны политзаключёнными. Вчера Виктору Бабарико «суд» дал 14 лет строгого режима. Но, как и мой муж Сергей Тихановский, как и Николай Статкевич – и тысячи беларусов – Виктор Бабарико сможет выйти на свободу и участвовать в новых выборах. Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы – когда это станет возможно – Сергей Зикрацкий подготовил проект Акта о реабилитации.

У нас были встречи с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и главой МИДа Канады Марком Гарно. С Кентом мы обсудили, как расширить помощь беларусам и американский Акт о демократии. С Гарно мы обсудили расследование по захвату борта Ryanair – ведь штаб-квартира ICAO находится в Монреале, и Канада готова помогать нам. Моя команда все это время остается на связи с родителями Романа Протасевича – и они все еще не имеют практически никакой информации о сыне и его состоянии. Он все еще в заложниках – под домашним арестом с конвоирами.

На следующей неделе у меня будет визит в Ирландию, также мы готовим визит в США в ближайшее время”, – сказала Тихановская.