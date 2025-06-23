Новость об освобождении 14 белорусских диссидентов, включая Сергея Тихановского, была тепло воспринята лидерами и парламентариями многих стран. Высокопоставленные европейские и западные политики выразили глубокую радость и поддержку Светлане Тихановской — супруге Сергея и ключевому лидеру оппозиционного движения.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил: «Это обнадёживающая весть, однако за решёткой по-прежнему остаются многие невиновные. Борьба за их освобождение продолжается». С аналогичными призывами выступили Катрин Колонна, бывшая министр по европейским делам Франции, и Робин Вагенер, депутат Бундестага, подчеркнувшие необходимость полной ликвидации политических репрессий в Беларуси.

Европейская комиссия в лице Марты Кос выразила восхищение стойкостью Светланы Тихановской и призвала к немедленному освобождению всех заложников режима. Верховный представитель ЕС Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержали идею усиления международного давления на Минск с целью освобождения всех задержанных за убеждения.

Освобождение стало возможным во многом благодаря дипломатическим усилиям США, о чём неоднократно упоминали европейские и балтийские лидеры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил благодарность Дональду Трампу и спецпосланнику Китту Келлогу за посредничество в этом процессе. МИД Латвии отметил, что США сыграли ключевую роль в освобождении 14 иностранных граждан, включая политических заключённых из стран Балтии.

Дипломаты и международные организации подчеркнули, что, несмотря на этот шаг, более 1100 человек всё ещё находятся в заключении. Среди них — известные правозащитники и политические деятели, такие как Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Максим Знак.

Для Светланы Тихановской это освобождение стало долгожданной победой — символом мужества и беспримерной выдержки. Как подчеркнула председатель Европейского парламента Роберта Метсола, этот момент — не только личная радость, но и символ надежды для всех белорусов, продолжающих борьбу за демократию.

Международное сообщество не намерено останавливаться на достигнутом. Парламентские ассамблеи, министерства иностранных дел и правозащитные организации призывают к усилению санкционного давления на белорусские власти до тех пор, пока не будут освобождены все несправедливо удерживаемые граждане.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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