Меры, предпринимаемые администрацией, должны способствовать снижению цен, повышению зарплат и инновациям, передает Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу днем президент Джо Байден подписал Указ о развитии конкуренции в американской экономике, который должен способствовать снижению цен на ряд товаров и услуг, повышению зарплат, инновациям и ускорению экономического роста. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В общей сложности указ включает в себя 72 инициативы по устранению наиболее острых проблем в сфере конкуренции на американском рынке. Реализацией указа займутся более дюжины федеральных агентств и ведомств.

В Белом доме заявляют, что реализация этих инициатив приведет к конкретным улучшениям в жизни миллионов американцев.

Предполагается, что благодаря этому указу в США будет упрощена процедура смены места работы и появятся возможности для повышения зарплат благодаря отмене неконкурентных соглашений и громоздких требований к лицензированию профессий, которые препятствуют экономической мобильности населения.

Цены на рецептурные лекарства могут быть снижены за счет программ, позволяющих импортировать дешевые препараты из Канады. Американцы, страдающие от потери слуха, смогут покупать слуховые аппараты в аптеках без рецепта.

Указ также предполагает возможности для снижения счетов за Интернет: провайдеры больше не смогут вводить чрезмерные сборы за досрочное расторжение договора, а также будут обязаны четко раскрывать все затраты и не смогут заключать эксклюзивные контракты с домовладельцами, в результате которых у арендаторов нет выбора при подключении к Интернету.

Среди других инициатив – упрощение процесса получения возмещений от авиакомпаний, упрощение процедуры перехода из одного банка в другой и расширение возможностей для малого бизнеса.

Согласно указу, при Белом доме будет учрежден Совет по конкуренции, который возглавит директор Национального экономического совета. Совет будет координировать работу федеральных ведомств по реализации пунктов указа президента.