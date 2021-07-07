CDC расследует смерть 13-летнего мальчика через 3 дня после прививки вакциной Pfizer

13-летний Джейкоб Клайник (Jacob Clynick) из Мичигана получил вторую прививку вакцины Pfizer в середине июня и умер через три дня после того, как пожаловался на общие симптомы, такие как усталость и лихорадка. Как утверждает его тетя Тэмми Бураджес, у мальчика не было серьезных заболеваний.

По словам тети, вскрытие показало, что сердце Джейкоба было увеличено и вокруг него была жидкость. Медицинские эксперты говорят, что может потребоваться от трех до пяти месяцев, чтобы определить точную причину смерти и была ли она связанна с вакциной, сообщает nydailynews.

Судебно-медицинский эксперт округа Сагино (Saginaw) доктор Рассел Буш сказал в интервью Detroit News, что в настоящее время они изучают токсикологию, отчеты о тканях, анализ крови.