60% американцев одобряют работу президента Джо Байдена

Большинство американских избирателей – 60% – с одобрением относятся к деятельности президента Джо Байдена и его администрации. Такие результаты показал опрос The Hill/HarrisX, проведенный в конце июня.

Однако 40% респондентов заявили, что не одобряют работу действующего президента США, пишет Голос Америки в Фейсбуке.

Рейтинг одобрения работы президента Байдена остается стабильным. Результаты аналогичного опроса, проведенного месяц назад, показали одобрение на уровне 61%.

Наибольшую поддержку получили действия Байдена и его администрации по борьбе с пандемией коронавируса (68%), восстановлению экономики (59%) и созданию новых рабочих мест (60%).