Команда бывшего президента Трампа запустила собственную соцсеть

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила 1 июля 2021 новую социальную сеть под названием GETTR. Новую социальную платформу возглавляет советник Трампа Джейсон Миллер, передает Голос Америки в Фейсбуке.

В миссии новой соцсети, в частности, обозначены следующие задачи: «продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в социальных сетях и создание справедливого рынка идей».

Эксперты рассказали изданию Politico, что новая социальная платформа похожа на Twitter.