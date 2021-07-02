В США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщило его ведомство.

“Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно”, – говорится в заявлении Гарланда.

Он добавил: “Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью”.

На слушаниях в Сенате при утверждении его кандидатуры на пост генерального прокурора Гарланд заявил, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей.

Президент Джо Байден пообещал во время своей предвыборной кампании поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни.

Смертная казнь на федеральном уровне была отменена в США в 1972 году, после того как Верховный суд признал ее “дискреционным наказанием”, пишет Голос Америки. Но в 1988 году она была частично восстановлена.

СМИ обращают внимание, что в последние месяцы пребывания у власти администрации предыдущего президента Дональда Трампа в стране были приведены в исполнение 13 смертных приговоров. Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда Трамп отменил установленный мораторий.

США – единственная из западных стран, где до сих пор осуществляются смертные приговоры. Смертная казнь практически отменена во всех странах Европы, кроме Беларуси. Только за 2020 год к смертной казни в этой стране были приговорены три человека.

© Настоящее Время