В Вашингтоне вступил в силу закон о декриминализации галлюциногенных грибов

В американской столице вступила в силу т.н. «Инициатива 81» – закон, предусматривающий декриминализацию ряда психоактивных веществ. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на NBC Washington.

Инициатива была принята прошлой осенью после того, как свыше 70% жителей Вашингтона выступила в ее поддержку. Под закон о декриминализации попадают галлюциногенные грибы, мескалин и отвар айяуаска. При этом речь об их легализации не идет, однако теперь для правоохранительных органов будет установлен минимальный приоритет борьбы с этими веществами.

Сторонники инициативы считают, что декриминализация психоактивных веществ в том числе поможет тем, кто использует их для борьбы с тревожными расстройствами, депрессией и посттравматическим синдромом.