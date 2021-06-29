Посол России в США Анатолий Антонов: проблема российской дипломатической собственности – один из центральных вопросов в контактах с американскими коллегами.

Фото: Россия-24

В интервью российскому федеральному телеканалу «Россия-24» Антонов сказал: «На сегодняшний день прогресса нет. Они не собираются возвращать нашу незаконно захваченную дипломатическую собственность ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле. Естественно, это печально, но я бы сказал вам, что мы продолжим наши усилия и продолжим требовать возврата российской дипломатической собственности».

По словам Антонова, американская сторона четко дала понять, что Россия может продать или купить объекты, но им не будет предоставлен дипломатический статус”.

Напомним, что Российское консульство в Сан-Франциско не работает со 2 сентября 2017 года. Одновременно власти США также закрыли торговое представительство в Вашингтоне и арендованный им офис в Нью-Йорке. А 26 марта 2018 года были закрыты генеральное консульство России в Сиэтле и резиденция генерального консула.

По сообщению ТАСС, Генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне являются государственной собственностью РФ и пользуются дипломатической неприкосновенностью. В Москве назвали захват российской дипломатической собственности враждебным шагом и призвали США немедленно вернуть эти объекты.