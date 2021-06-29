В этом году почти по всей Бэй Эрии будут проходить празднования Дня Независимости, хотя некоторые города (например, Нэпа, Морага и другие, все-таки отменили фейерверки и гуляния). В 2020 году празднования Дня Независимости практически не было из-за пандемии и связанных с нею ограничениями. В этом году некоторые города залива решили наверстать упущенное и предлагают гостям и жителям различные программы.

Так, в Сан-Франциско в 9:30 вечера наконец-то состоится традиционный самый большой фейерверк в регионе. Рестораны и магазины будут открыты на Fisherman’s Wharf. Остается надеяться, что туман Карл мне закроет собой красочное зрелище.

В Аламиде предлагается отметить праздник на палубе авианосца USS Hornet с 10 утра до 6 вечера. Но фейерверков на судне не будет. На авианосце предлагает перекусить, послушать музыку, посмотреть полет Memorial Squadron в 1 pm. На палубе также можно будет посмотреть самолеты, артефакты и экспонаты Аполлона. Информацию о билетах можно посмотреть здесь.

В Санта-Кларе обещают фейерверки в 8:45 вечера, а в Сан-Хосе – развлекательную программу, шоу классических автомобилей и байк-вечеринку с 11 утра до 3 дня , по адресу – проспект Шаста, 1100.

Сайт FunCheap.com составил свой подробный гид, куда можно сходить она 4 июля и где будут фейерверки, а где нет.