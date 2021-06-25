Исследование: Беларусь более миролюбивое государство, чем США

Австралийский Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) опубликовал 15-й ежегодный Индекс миролюбия стран мира. Рейтинг, в который вошли 163 государства, составлен на основе 23 показателей: в их числе расходы на военно-промышленный комплекс, степень террористической угрозы, участие в военных действиях, отношения с соседними государствами, объемы импортируемых вооружений, наличие оружия массового поражения, уровень преступности, доступ населения к огнестрельному оружию и другие.

Самым безопасным регионом мира, как и в прошлые годы, признана Европа. Именно европейские страны (а также Новая Зеландия и Канада) составили первую десятку рейтинга. Самой миролюбивой страной второй год подряд признана Исландия.

Соединенные Штаты заняли 122 строчку рейтинга, опустившись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Как отмечают составители рейтинга, на это повлияли рост количества убийств и массовых беспорядков (главным событием, повлиявшим на оценку, стала атака Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года).

Россия осталась на той же позиции по сравнению с прошлым годом: она находится на 154 месте между Суданом и Центральноафриканской Республикой. Низкую позицию России в рейтинге составители рейтинга объясняют, в том числе, большим числом политических демонстраций, многие из которых были жестоко подавлены правоохранительными органами, а некоторые из их участников – задержаны.

Беларусь опустилась сразу на 19 позиций по сравнению с прошлым годом, оказавшись на 117 месте. Большее «падение» в рейтинге продемонстрировала лишь Замбия, которая опустилась сразу на 24 строчки.

Все страны, находящиеся ниже 151 строчки названы государствами с «крайне низкой» степенью миролюбия. В их числе, помимо России, – Северная Корея, Венесуэла, Ливия, Демократическая Республика Конго, Сомали, Ирак и Южный Судан. Замыкают рейтинг Сирия, Йемен и Афганистан, передает Русская служба «Голоса Америки».