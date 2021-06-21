США готовят новые санкции против Москвы в связи с отравлением и тюремным заключением Навального

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, они будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели», сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России в связи с отравлением оппозиционного лидера Алексея Навального и последующим заключением его под стражу, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовим еще один пакет санкций для данного случая», – сказал Салливан, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье.

«Мы все время показывали, что не намерены смягчать удары, идет ли речь о [хакерской атаке на компанию] SolarWinds, вмешательстве в ход выборов или Навальном, когда речь заходит о вредоносной деятельности России», – добавил он.

По слова Салливана, санкции будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели».

«Когда это произойдет, мы введем новые санкции в связи с применением химического оружия», – пояснил он.

Заявление советника Белого дома прозвучало через несколько дней после саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, который они оба охарактеризовали как в целом позитивный, но не приведший к серьезным прорывам.

Байден заявил, что предупредил Путина о последствиях в том случае, если Навальный умрет в тюрьме.