Предполагается, что посол США Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие дни, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после почти трех месяцев пребывания в Москве, сообщают американские СМИ со ссылкой на «Твиттер» российского посольства.

Напомним, что в ходе встречи в Женеве на прошлой неделе президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов в соответствующие столицы.

Отсутствие послов стало сигналом о том, что дипломатические отношения между двумя странами достигли нового минимума.

Антонов заявил российским новостным агентствам, что настроен оптимистично.

Посол США в России Джон Салливан должен вернуться в Москву в ближайшие дни, но Госдепартамент пока не называет точную дату его возвращения.

Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина «убийцей», а Салливан покинул Москву почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций. Отсутствие послов еще больше осложнило ведение базовой дипломатии на фоне напряженности в двусторонних отношениях.

Посольство РФ в Вашингтоне в марте заявило, что Антонов уезжает в Москву «на консультации». «В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», – говорилось в заявлении посольства.