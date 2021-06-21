США, Канада, Британия и ЕС анонсировали скоординированные меры против Беларуси

В совместном заявлении страны осудили режим Лукашенко за нарушения прав человека и международных норм, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительства США, Канады и Великобритании, а также Европейская служба внешних связей выступили с совместным заявлением, осуждающим продолжающиеся нарушения прав человека, фундаментальных свобод и международного права со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси.

«Сегодня мы приняли скоординированные санкционные меры в ответ на принудительную посадку 23 мая коммерческого рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС и политически мотивированный арест журналиста Рамана Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги, а также на продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод, – говорится в заявлении. – Мы твердо намерены поддерживать давно подавляемые демократические устремления народа Беларуси, и мы едины в стремлении привлечь режим к ответственности за вопиющее игнорирование его международных обязательств».

«Мы призываем режим положить конец репрессивным действиям против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от соблюдения своих обязательств в области прав человека, уважения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом. Мы также едины в обращении к режиму Лукашенко с призывом в полной мере сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключенных; выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ», – говорится в заявлении.