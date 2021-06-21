Министерство по делам ветеранов оплатит операции по смене пола ветеранам-трансгендерам

Глава Министерства по делам ветеранов США Денис Макдоноу в минувшую субботу заявил о том, что «хирургические нужды» ветеранов-трансгендеров будут профинансированы министерством. Об этом сообщает Голос Америки.

Макдоноу отметил, что принятые меры необходимы для благосостояния представителей ЛГБТК-сообщества, служивших в ВС США, учитывая более высокий уровень психических заболеваний и суицидальных наклонностей среди них.

По его словам, это «правильное решение», учитывая «мрачную историю» дискриминации ЛГБТК-ветеранов и военнослужащих.