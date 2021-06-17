Техас ослабил ограничения на ношение оружия

Штат не будет требовать от владельцев оружия наличия лицензии или прохождения проверок, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Губернатор Техаса подписал закон, позволяющий людям носить огнестрельное оружие, не имея разрешения и без проверки биографии.

Планируется, что Грег Эббот сделает акцент на этом законе на церемонии в четверг.

Законом, вступающим в силу с 1 сентября, могут воспользоваться любые лица, не имеющие судимости за тяжкие преступления или других юридических препятствий к владению оружием.

Федеральные проверки для некоторых покупателей оружия остаются, а отдельные предприятия могут вводить запреты на ношение оружия на своей территории.