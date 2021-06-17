Байден поддержал решение Верховного суда о продолжении действия Obamacare

По словам президента, это решение – победой миллионов американцев, получающих медицинскую помощь благодаря Закону о доступном медицинском обслуживании, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в четверг назвал решение Верховного суда о продолжении действия Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) «большой победой для всех американцев, пользующихся этим новаторским и изменяющим жизнь законом».

Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.

В четверг Верховный суд большинством голосов (семь против двух) отклонил предложение республиканцев, поддержанное администрацией бывшего президента Дональда Трампа, о признании Obamacare недействительным.

Джо Байден поддержал решение суда, заявив о том, что оно является «победой более чем 130 миллионов американцев, страдающих хроническими заболеваниями, и миллионов других людей, которые находились под угрозой потери медицинского обслуживания в разгар пандемии».

Благодаря этому закону, говорится в заявлении президента, миллионам американцев «не нужно беспокоиться о том, что им будет отказано в страховом покрытии из-за хронического заболевания – например, диабета – или из-за того, что их страховое покрытие ограничено во время лечения онкологического заболевания. В соответствии с законом, они могут проходить бесплатные профилактические обследования, которые могут спасти их жизнь и улучшить их здоровье».

Байден добавил, что пришло время двигаться вперед, развивая идеи, заложенные в Законе о доступном медицинском обслуживании.

«Это то, что мы делаем благодаря Плану спасения Америки, который снизил расходы на здравоохранение и расширил число американцев, подпадающих под действие Закона о доступном медицинском обслуживании», – добавил президент, заявив, что он собирается приступить к совместной работе с Конгрессом над развитием этого закона.

Решение Верховного суда «подтверждает, что Закон о доступном медицинском обслуживании… приносит пользу американскому народу и приближает нас к тому, чтобы… здравоохранение в Америке было правом, а не привилегией», – добавил Байден.

В постановлении Верховного суда отмечается, что штат Техас и другие истцы не имеют права подавать иски с целью аннулирования Закона о доступном медицинском обслуживании, который позволил миллионам американцев получить медицинское страхование через государственные программы или частные страховые компании. Автором решения стал либеральный судья Стивен Брейер.