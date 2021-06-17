Согласно новому опросу Economist/YouGov, президент России Владимир Путин получил больше голосов поддержки, чем президент Байден среди избирателей Трамп: 19% vs 9%. Этот опрос также показал, что Путин в глазах сторонников Трампа опережает французского президента Эммануэля Макрона, получившего 15% и канадского лидера Джастина Трюдо с его 18%.

Американские журналисты MSNBC прокомментировали этот результат как “Unamerican”, потому что люди, голосовавшие за Трампа, более благосклонны к Владимиру Путину, который аннексировал Крым, сбил лайнер, продолжает убивать журналистов и политиков, которые ему мне нравятся, нежели чем к законно избранным лидерам демократических государств.