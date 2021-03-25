Ветеран ЦРУ: об украинской коррупции, санкциях и реакции Москвы

Интервью с Полом Залаки про необходимость реформы судовой системы и будущее Украины

В последнее время санкционная политика Соединенных Штатов серьезно усилилась, притом объектами новых санкций стали не только россияне, но и украинские олигархи. В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского “за причастность к коррупции в крупных размерах”.

Пока что речь идет о визовых санкциях в отношении самого Коломойского, его супруги, сына и дочери. Через несколько дней после введения санкций, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует принятые ограничения.

О том, насколько эффективна американская санкционная политика в отношении украинских коррупционеров и России, какой может быть реакция Москвы, и стоит ли рассчитывать на деоккупацию Крыма и Донбасса в ближайшем будущем, Парламент.UA поговорил с бывшим сотрудником ЦРУ, а ныне американским специалистом по кибербезопасности Полом Залаки.

“Я думаю, что санкции – это эффективный инструмент давления на первом этапе. Но основная задача, которая сейчас стоит перед Украиной – это борьба с коррупцией как таковой, на всех ее уровнях. Я не уверен, но вполне возможно, что именно с этим связана задержка в утверждении кандидата на пост посла США в Украине. Кит Дейтон (кандидат на должность посла, внесенный Дональдом Трампом – Парламент.UA) мог бы быть хорошим вариантом. Однако он был сосредоточен в основном на военной сфере и на происходящем в Крыму и на востоке Украины, тогда как администрация Джо Байдена, как мне кажется, хочет подобрать на эту роль карьерного дипломата, хорошо знающего украинские реалии и понимающего проблемы с коррупцией и необходимостью реформ”, – предполагает эксперт.

В качестве самой важной ветви власти, обеспечивающей законность, Пол Залаки называет судебную, однако многое зависит также и от исполнительной ветви.

“Проблема заключается еще и в том, что на ключевые должности, в том числе в министерстве финансов Украины, назначались люди, в первую очередь имеющие хорошие отношения с МВФ. Может быть, это важно на высшем уровне, но сейчас украинским властям необходимы специалисты, способные осуществлять внутренние реформы. Я думаю, что новый посол Украины в США Оксана Маркарова очень хороший дипломат, но ее основная цель – это также взаимодействие с мировыми финансовыми институтами. Это неплохо, однако основной целью Украины как государства должно быть обеспечение принципа верховенства права на фундаментальном уровне”, – считает ветеран ЦРУ.

По мнению Пола Залаки, в реформах нуждается как офис Генпрокурора, так и ситуация с засильем олигархов, в том числе в сфере СМИ и в Верховной Раде.

“Конечно, в Америке тоже существует влияние тех или иных групп на Конгресс в виде легализованной лоббистской деятельности. Но в США по крайней мере существуют соответствующие законы, обеспечивающие прозрачность процесса лоббирования и некоторые ограничения. Украине тоже важно разработать законы в этой сфере и неукоснительно им следовать”, – подчеркивает эксперт.

Санкции уже ослабили Россию, а в Черном море растет военное напряжение

Помимо решения внутренних проблем, администрация Джо Байдена, по мнению Пола Залаки, окажет Украине помощь и в борьбе с российской агрессией. По мнению американского эксперта, наложенные на Россию санкции действуют весьма эффективно, и уже привели к падению темпов роста российской экономики на 11% с 2014 по 2020 годы, тогда как в Украине аналогичный показатель составил 3%.

“Я думаю, санкции эффективно бьют не только по российской экономике, но и по возможности достроить “Северный поток-2”. Даже без введения новых ограничений шансы, что Россия сможет завершить его, довольно малы. Если же во власти в Германии усилится позиция “Зеленых” и созданной вокруг них коалиции, не стоит забывать, что они тоже выступают против строительства этого газопровода”, – напоминает Пол Залаки.

По его мнению, новая администрация Белого дома продолжит давление на Россию в экономической, коммерческой, политической и электронной сферах. Следующий этап санкций, как полагает Пол Залаки, может затронуть ключевых фигур в сфере кибербезопасности.

“Возможно, это коснется людей, ответственных за взлом сетей американских правительственных учреждений, обнаруженный в декабре. Но не стоит забывать, что главной угрозой для Москвы станет успех Украины как демократического и процветающего государства”, – уверен он.

Что касается реакции России на санкционный прессинг, Пол Залаки не считает, что политика Соединенных Штатов способна спровоцировать Кремль на обострение агрессии.

“Санкции работают, но я не думаю, что они провоцируют Россию на какие-то действия. Москва делает то, что она собиралась делать всегда, в том числе в части милитаризации Крыма и Калининграда. Однако в качестве ответа на эти действия НАТО, в свою очередь, также увеличивает свое присутствие в Черном море”, – отмечает эксперт.

Пол Залаки напомнил также об усиливающемся оборонном альянсе Турции, Румынии и Украины в Черноморском бассейне. По его мнению, совместные усилия стран Североатлантического альянса в этой области не позволят России относиться к Черному морю как к своему внутреннему озеру, однако нельзя исключать новых столкновений в Черноморском регионе, которые могут быть даже более вероятными, чем полномасштабная война на Донбассе.

“Мы знаем, что излюбленный метод решения проблем в России – это попытка отвлечь от них внимание на внешнюю угрозу и внешних врагов, однако Путину стоит быть осторожнее при реализации этого сценария. Из истории нам известно, насколько трагично завершались порой такие авантюры – к примеру, сто лет назад, когда произошла русская революция. Я не думаю, что эта тактика сработает сейчас. Путин старается создать себе геройский имидж, однако у рядовых россиян возникает все больше вопросов относительно внутренних экономических проблем. На самом деле, если отложить в сторону ядерное оружие, Россия – слабая страна”, – полагает американский эксперт.

Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины, когда в стране справятся с коррупцией

Еще одной темой, активно лоббируемой в современной России, является создание так называемого “суверенного Интернета”, которое, по мнению экспертов, приведет к автоматическому отключению страны от глобальной сети.

“Они могут сделать это, однако последствия будут очень тяжелыми. Подобные меры в первую очередь ударят по демографии. Сейчас в России довольно много молодых людей, работающих в Интернете, и они ни за что не согласятся с таким решением. Постсоветское поколение намного более открыто и интегрировано в современный мир. Я думаю, нынешняя администрация обречена, и вопрос заключается лишь в том, кто придет им на смену?”, – рассуждает Пол Залаки.

По его мнению, неизбежная смена российских элит сделает вопрос деоккупации Крыма и Донбасса гораздо более актуальным.

“Возможно, многие не согласятся со мной, но я считаю, что Крым в конечном счете вернется в Украину. Возможно, это займет больше времени, чем планируется сегодня – к примеру, не 5 или 10, а 20 лет. Хорошим примером здесь могут служить страны Балтии, советскую оккупацию которых Запад не признавал на протяжении десятков лет”, – напомнил Залаки.

Американский эксперт в очередной раз напомнил, что сроки деоккупации также зависят от того, насколько Украина сможет справиться с коррупцией, выстроить систему верховенства закона и добиться повышения уровня жизни своих граждан. В этом случае она автоматически станет привлекательной для крымчан и жителей Донбасса.

Ксения Кириллова, «Парламент»