Home Видео Прививка истиной или Евангелизация на Марсе ВидеоНовостиЖизньИнтересные новостиРелигияСтатьиЭксклюзив Прививка истиной или Евангелизация на Марсе Mar 26, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Лютеранский пастор Павел Левушкан о Реформации Мартина Лютера и о вызовах церкви в современной цивилизации ПО ТЕМЕ Ксения Кириллова о собственной вакцинации, побочных эффектах и о феномене Трампа Как выжить советскому иммигранту в США? Мой ответ лживому современному христианству – выносим сор из церкви