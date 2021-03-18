Два гражданина Украины экстрадированы в США по обвинению в отмывании денег

39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ханска Мужук обвиняются в сговоре с целью отмывания денежных средств. Как сообщает Департамент Юстиции, согласно обвинительному заключению, Мужук и Воронцов якобы были членами международной организованной сети, предоставляющей услуги по обналичиванию и отмыванию денег с использованием украденных учетных данных.

За определенную плату Мужук и Воронцов предоставили сеть дроп-счетов и денежных мулов для получения, перевода и сокрытия денег, полученных в результате мошеннических переводов. В обвинительном заключении утверждается, что сговор существовал на протяжении 2017 года и был сосредоточен на семи переводах средств в октябре – ноябре 2017 года на общую сумму почти 500 000 долларов. Обвиняемые были арестованы в Чехии и экстрадированы в США, в Даллас.

Воронцов и Мужук предстали перед мировым судьей США Толивером в Северном округе Техаса и заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. В настоящее время оба находятся под стражей в Службе маршалов США.