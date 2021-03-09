В Конгресс внесен законопроект о преобразовании Пуэрто-Рико в 51-й штат США

В прошлом году эту перспективу поддержало большинство жителей острова, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Демократы в Конгрессе начали закладывать основу для присвоения Пуэрто-Рико статуса штата, внеся законопроект, описывающий процедуру приема этого карибского острова в состав Соединенных Штатов.

Законодатели напомнили, что в ноябре большинство пуэрториканцев поддержали превращение территории в американский штат. Законопроект, внесенный сенатором Мартином Хайнриком и конгрессменом Дарреном Сото, станет ответом Конгресса жителям Пуэрто-Рико и предложит официальный путь к получению статуса штата, сообщили они.

Он предусматривает голосование жителей территории по вопросу о переходе в статус штата и выборы сенаторов и членов Палаты представителей от Пуэрто-Рико.

Законопроект был поддержан губернатором Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи и комиссаром Дженнифер Гонсалес-Колон, представляющей территорию в Палате представителей.

Его сторонники утверждают, что федеральное правительство не относится к гражданам Пуэрто-Рико так же, как к остальным американцам, и это можно исправить через присвоение статуса штата.

Сото заявил, что у законопроекта есть около 50 соинициаторов.

На пресс-конференции он указал на трудности, с которыми столкнулся остров, в том числе на разрушения, вызванные ураганом «Мария» в 2017 году. По словам конгрессмена, его жители заслуживают такого же представительства, как и все американцы.

«Они, наконец, решили, что с них хватит, что их территориальный статус и гражданство второго сорта не работают, и что настало время перемен», – заявил Сото журналистам.

Однако превращение Пуэрто-Рико в штат США далеко не гарантировано. В Сенате одобрение этой инициативы потребует 60 голосов, а лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что принятие такого решения приведет к избранию еще двух сенаторов-демократов.