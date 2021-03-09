В Калифорнии предложили не делить игрушки на товары «для мальчиков» и «для девочек»

Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание штата, Служба новостей «Голоса Америки».

В Легислатуру Калифорнии внесен законопроект, требующий от крупных универмагов прекратить распределять игрушки и предметы для ухода за детьми по секциям для мальчиков и девочек.

Соавторами законопроекта стали два члена нижней палаты Легислатуры: председатель кокуса (объединения законодателей) ЛГБТК Эван Лоу и Кристина Гарсия, возглавляющая кокус женщин.

В соответствии с законопроектом, магазины, в которых работают 500 и более человек, должны размещать предметы для ухода за детьми и игрушки на общих площадях, а не разделять их по признаку пола ребенка.

Магазинам также не разрешается размещать информацию о том, что тот или иной товар предназначен для детей определенного пола.

Лоу заявил, что к разработке законопроекта его побудила девятилетняя дочь одного из его сотрудников, которая жаловалась своей матери на то, что ей пришлось идти в отдел игрушек для мальчиков, чтобы найти товары, соответствующие ее увлеченности естественными науками и математикой.

В первоначальной версии законопроекта его предполагалось распространить на детскую одежду и сайты некоторых розничных торговцев, но сейчас эти положения исключаются, сообщил Лоу.