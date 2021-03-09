Байден высказался за равное представительство женщин в органах власти

Президент выступил с заявлением по случаю Международного женского дня, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по случаю Международного женского дня, который посвящен чествованию «достижений, вклада и прогресса женщин и девочек в Соединенных Штатах и во всем мире».

«Моя администрация твердо намерена отдавать должное женщинам, инвестируя в их возможности, безопасность и благополучие», – подчеркнул Байден, отметив, что издал указ об учреждении Совета по гендерной политике при Белом доме, задача которого – гарантировать, что внутренняя и внешняя политика страны основывается на принципах достоинства и равенства. «Моя администрация также привержена обеспечению равного представительства женщин на всех уровнях федерального правительства», – добавил президент, напомнив, что вице-президент Камала Харрис стала первой женщиной в этой должности, преодолев барьер, существовавший более двух столетий. Кроме того, в состав администрации Байдена и Харрис вошло рекордное количество женщин разного происхождения.

«В нашей стране, как и во всех других странах, женщины борются за справедливость, рушат преграды, строят и поддерживают экономику, помогают своим общинам преодолевать кризисы и служат обществу с достоинством и решимостью, – отметил президент. – Слишком часто им приходится делать это, не имея достаточно свободы, полноправного участия и равных возможностей, которыми должны обладать все женщины. Их вклад преуменьшают. Их истории остаются без внимания. Вот почему в Международный женский день необходимо подтвердить нашу приверженность делу справедливости и равенства женщин во всем мире и пролить свет на системные препятствия, которые усиливают гендерное неравенство и подрывают потенциал женщин».

«В течение последнего года женщины играли решающую и часто непомерную роль в борьбе с глобальной пандемией коронавируса», – напомнил Байден, отметив упорный труд женщин в таких сферах, как медицина, образование, пожарная охрана, сельское хозяйство.

«По всему миру мы наблюдаем, как пандемия сводит на нет экономические достижения женщин за многие десятилетия. Из-за нее миллионы девочек бросают школу, что может повлиять на экономический рост на десятилетия вперед. Участились случаи насилия в отношении женщин в их домах и общинах. И, как это часто бывает, COVID-19 наносит наибольший ущерб самым бедным и маргинализированным женщинам. Эти глобальные тенденции вредят всем нам, потому что мы знаем, что правительства, экономики и сообщества становятся сильнее, когда в них полноправно участвуют женщины. Ни одна страна не сможет оправиться от этой пандемии, если оставит позади половину своего населения».

«Повышение статуса женщин и девочек во всем мире – это правое дело. Это вопрос справедливости, честности и порядочности. Это сделает мир лучше, безопаснее и успешнее для всех нас. В Международный женский день давайте вновь выразим приверженность тому принципу, что и наша страна, и весь мир демонстрируют наилучшие результаты, когда возможности для всех наших женщин и девочек безграничны».