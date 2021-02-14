Украинец приговорен к 7 годам заключения за мошенничество в финансовой сфере

38-летний Александр Мусиенко из Одессы был приговорен в четверг к 87 месяцам (7 лет и 3 месяца) тюремного заключения и выплате 98 751,64 доллара США в качестве возмещения после того, как признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи, сообщает департамент юстиции США.

Согласно соглашению о признании вины и другим судебным документам, с 2009 по 2012 год Александр Мусиенко сотрудничал с компьютерными хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более 3 миллионов долларов с банковских счетов и отмыть за границей украденные средства в США. Партнеры Мусиенко по схеме взламывали и крали информацию у американских жертв и использовали ее, чтобы выдать себя за пострадавших. Обманывали банки, заставляя их поверить в то, что снятие средств со счетов было запрошено самими потерпевшими.

Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью «денежных мулов» или лиц, переводивших средства с американских корпоративных и индивидуальных банковских счетов. Мусиенко, используя псевдоним, нанимал американских «мулов» – на сайтах по трудоустройству он размещал информацию, что ищет финансового помощника. Потом он инструктировал мулов, которые считали, что они работают на законный бизнес, помогать клиентам переводить средства за границу.

Обвинения были предъявлены Мусиенко в 2016 году в Западном округе Северной Каролины. Александр был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. Примерно в апреле 2019 года ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и обнаружило файлы, содержащие около 120 000 номеров платежных карт и соответствующую идентификационную информацию о других лицах, помимо самого Мусиенко.