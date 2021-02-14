Прокурор Сан-Франциско подал в суд на школы города из-за роста попыток самоубийств среди учащихся

По его словам, затянувшийся карантин ведет к ухудшению психического здоровья детей, передает Русская служба «Голоса Америки».

Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера заявил, что подает иск против школ города, цель которого – вернуть школьников к офлайн-занятиям. По его словам, затянувшийся карантин ведет к ухудшению психического здоровья детей и, как следствие, росту попыток самоубийств среди школьников.

Он отметил, что школьный округ Сан-Франциско с марта не открывает учебные заведения из-за опасности распространения коронавируса. Из-за этого более 52 тысяч учеников смогли посещать занятия только в онлайн-формате.

Сторонники идеи скорейшего открытия школ отмечают, что дистанционное обучение негативно сказывается на психическом состоянии детей, и требуют скорейшей вакцинации сотрудников образовательных учреждений.

По данным Детской больницы города Окленда, в период пандемии число учеников, которым потребовалась экстренная медицинская помощь из-за попытки суицида, выросло на 66%. Количество школьников, которым потребовалась госпитализация по состоянию психического здоровья, также выросло на 75%.