Калифорнийский сенатор требует признать церкви “жизненно важными” во время пандемий

Калифорнийский сенатор Брайан Джонс (Р-Эскондидо), представил Закон об основных принципах религии (SB 397) – закон, требующий от властей штата и местных властей относиться к религиозным организациям так же, как они относятся к другим службам/услугам, которые считаются “необходимыми” во время пандемий.

Законопроект спонсируется Семейным советом Калифорнии и несколькими другими христианскими правозащитными организациями. Внесение этого законопроекта произошло после того, как на прошлой неделе Верховный суд отменил полный запрет губернатора Гэвина Ньюсома на проведение богослужений в закрытых помещениях.

Как утверждает сенатор Брайан Джонс, калифорнийская версия Закона о важности религии, SB 397, будет:

– требовать, чтобы губернатор и местные органы власти относились к религиозным службам как к важной услуге (как и к розничной торговле) во время объявленного чрезвычайного положения;

– запрещать властям штата и местным властям дискриминировать религиозную организацию во время чрезвычайной ситуации; – требовать от властей штата и местных властей разрешить продолжать служение во время чрезвычайной ситуации;

– запрещать властям штата и местным органам власти требование соблюдения мер в отношении здоровья, безопасности или занятости, которые налагают существенное бремя на религиозную службу во время чрезвычайной ситуации;

– разрешать религиозной организации, которая подверглась чрезмерным действиям властей штата или местного самоуправления, подать иск о возмещении ущерба в административном или судебном порядке.