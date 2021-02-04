Байден: «Навальный должен быть немедленно и безусловно освобожден»

Президент выступил перед сотрудниками Государственного департамента США, передает Русская служба «Голоса Америки».

В среду, 4 февраля, президент США Джо Байден посетил Госдепартамент, где выступил со своей первой программной речью, посвященной главным задачам американской внешней политики.

Обращаясь к сотрудникам Госдепартамента, президент Байден подчеркнул важнейшую роль, которую это ведомство играет в борьбе с вызовами, с которыми столкнулся сейчас весь мир – пандемия коронавируса, климатический кризис и распространение ядерного оружия. «Эти проблемы могут быть решены только странами, работающими вместе для общего дела», – подчеркнул Байден.

Сотрудничество с другими странами «должно начаться с дипломатии, основанной на самых драгоценных ценностях американской демократии – защите свободы, предложении возможностей, защите общечеловеческих прав, уважении к верховенству закона, отношении с достоинством ко всем людям», – заявил президент.

«Хотя многие из этих ценностей в последние годы подверглись сильному давлению, а за последние несколько недель они даже оказались на грани исчезновения, американский народ выйдет из этой ситуации более сильным…, чтобы объединить мир в борьбе за защиту демократии», – подчеркнул Байден.

США будут пресекать злонамеренные действия России

При этом президент Байден особо упомянул Россию и заявил, что важным реальным шагом на пути укрепления международной безопасности и стабильности стало продление на 5 лет действующего американо-российского договора по сокращению стратегических ядерных вооружений – СНВ-3. Однако, подчеркнул Джо Байден, новая американская администрация не будет оставлять без последствий злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, в том числе – в области прав человека.

«Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы, – заявил Байден, – И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками. Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден».

Байден также отметил, что его администрация будет противостоять деструктивной деятельности Китая, грубо нарушающего права человека.