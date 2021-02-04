Байден подписал указы о «восстановлении роли США в мировом сообществе»

Новый президент меняет политику администрации в сферах приема беженцев, защиты ЛГБТ-сообщества и национальной безопасности, пишет Русская служба «Голоса Америки».

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Президент Джо Байден подписал в четверг несколько указов, меняющих американскую политику в области приема беженцев, защиты прав ЛГБТ-сообщества и национальной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом.

«Сегодня президент Байден громко и ясно заявляет всему миру: Америка вернулась», говорится в пресс-релизе.

Один из указов, подписанных сегодня президентом, направлен на восстановление программы приема беженцев в США. Байден распорядился о начале административной реформы, которая позволит увеличить квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году.

Помимо того, что этим указом Байден отменил политику предыдущей администрации, которая была направлена на ужесточение критериев и чрезмерную проверку заявителей, президент также собирается предложить увеличить прием беженцев уже в этом финансовом году, после консультации с Конгрессом.

В четверг Байден подписал указ о защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Документ предписывает соответствующим федеральным ведомствам конструктивно участвовать в защите прав сексуальных меньшинств за рубежом. Америка «демонстрирует лидерство в области прав человека, усиливая защиту наиболее уязвимых категорий, в том числе ЛГБТ-сообщества», говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно указу, США с помощью дипломатии и оказывая содействие международным организациям будет защищать права ЛГБТ по всему миру.

Кроме того, президент подписал Меморандум о национальной безопасности, который предусматривает модернизацию политики в области национальной безопасности Соединенных Штатов и меняет структуру Совета национальной безопасности. Эти меры, как заявили в Белом доме, направлены на достижение «самой важной цели – безопасности и процветания американского народа».