Белый дом: США привлекут Россию к ответственности за злонамеренные действия

Администрация Байдена также рассматривает возможность санкций в ответ на переворот в Мьянме, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что США привлекут Россию к ответственности за ряд злонамеренных действий.

По словам Салливана, характер мер и время их принятия будут определяться по усмотрению США.

Выступая на брифинге в преддверии визита президента Байдена в Госдепартамент, Салливан также рассказал, что президент планирует издать указ, расширяющий возможности приема беженцев в США. Подписание указа об иммиграционных квотах в четверг не планируется.

Кроме того, по словам Салливана, Байден планирует подписать меморандум о взаимопонимании по поводу прав ЛГБТК в мире.

Советник также рассказал, что администрация Байдена рассматривает возможность принятия указа в ответ на военный переворот в Бирме (Мьянме). Один из рассматриваемых шагов – адресные санкции в отношении ряда физических лиц, а также юридических лиц, контролируемых военными. Администрация может разработать ответ на события в Бирме в сотрудничестве с Конгрессом.