Байден: необходимо «действовать быстро», чтобы помочь американцам

Президент считает, что новый пакет экономической помощи должен быть утвержден как можно скорее, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что его администрация должна «действовать быстро», чтобы провести через Конгресс новый пакет экономической помощи, даже если республиканцы будут против, потому что многие американцы близки к «критической точке» и находятся в отчаянии.

«Я вижу огромную боль в этой стране, многие люди остались без работы, многие люди голодают, – сказал Байден, выступая в Белом доме, – Я считаю, что американский народ прямо сейчас обращается за помощью к своему правительству … так что я буду действовать. Я буду действовать быстро».

Байден сказал, что ему нужна двухпартийная поддержка пакета на 1,9 триллиона долларов, которые пойдут на распространение вакцины против коронавируса и предоставление американцам экономической помощи, включая 1400 долларов в виде прямой экономической помощи.

Однако президент подчеркнул, что его приоритетом остается спасение страны, многие жители которой находятся «на пределе».

«Я хотел бы сделать это при поддержке республиканцев … но они просто не хотят заходить так далеко, как я думаю, мы должны (зайти), – сказал Байден, – Я искренне верю, что настоящая помощь уже в пути.

Рано утром в пятницу Сенат США утвердил план бюджета, предложенный демократами. Это, как полагают, позволит администрации Байдена добиться утверждения Конгрессом пакета экономической помощи уже в ближайшее время.