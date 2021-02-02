В Орегоне декриминализировали хранение в небольшом количестве тяжелых наркотиков

Орегон стал первым штатом, в котором декриминализировали хранение в небольшом количестве тяжелых видов наркотиков: героина, кокаина и других подобных наркотических веществ. Об этом сообщает Голос Америки.
Теперь уголовному преследованию не будут подвергаться те, у кого были обнаружены:
· менее 1 грамма героина
· менее 1 грамма MDMA
· менее 1 грамма метамфетамина
· менее 40 единиц LSD· менее 12 граммов псилоцибина
· менее 40 единиц метадона· менее 40 таблеток оксикодона
· менее 2 граммов кокаина
Законодательная инициатива была вынесена на референдум в Орегоне 3 ноября. За хранение наркотиков в вышеупомянутых количествах теперь предусмотрена только административная ответственность. Нарушители будут обязаны заплатить $100 в казну штата, либо пройти медобследование в специализированной клинике, занимающейся лечением наркотической зависимости. Производство и продажа наркотиков в штате по-прежнему останутся уголовно наказуемы.
Сторонники инициативы утверждают, что психотропные вещества и наркотическая зависимость являются проблемами общественного здравоохранения и должны решаться соответствующими методами, а не средствами системы уголовного правосудия.