США подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

Госсекретарь Блинкен заявил об этом в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны США и приоритетное внимание, которое уделяют США вопросам суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен заявил об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Он пообещал и дальше оказывать активную экономическую и военную поддержку Украине», – сказал Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность дальнейшего прогресса в борьбе с коррупцией в Украине и реализации принципа верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев», – добавил представитель Госдепартамента.

Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба также обсуждали предпринимаемые Украиной усилия по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования в отношении российской агрессии на востоке Украины и в Крыму.

В Киеве министр Кулеба положительно оценил состоявшийся разговор.

«В нашем первом разговоре госсекретарь Блинкен и я подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным», – написал Кулеба в Твиттере.

Министр добавил, что в отношениях двух стран «начинается новый день».

Глава украинской дипломатии выразил благодарность США за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В августе Конгресс одобрил выделение 250 миллионов долларов в виде военной помощи Украине, которая с 2014 года вовлечена в конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.