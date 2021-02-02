Госдеп США вновь призвал правительство РФ незамедлительно освободить Навального

Госсекретарь США прокомментировал решение суда по делу российского оппозиционера, информирует Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, заменив его условный срок тюремным заключением.

«Как и каждый гражданин России, господин Навальный имеет права, предусмотренные российской Конституцией, а Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний», – подчеркнул Блинкен.

«Мы вновь призываем правительство России незамедлительно и безоговорочно освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний», – добавил госсекретарь.

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что приговор, вынесенный Навальному в 2014 году и послуживший основой для нового приговора, был «произвольным и необоснованным» и «политически мотивированным, – констатировал Блинкен. – Нынешнее судебное разбирательство против господина Навального, начавшееся с его задержания 17 января, является продолжением усилий по нарушению прав господина Навального и подавлению политического плюрализма, как ранее было установлено ЕСПЧ».

«Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан», – резюмировал глава Госдепартамента.

В ходе состоявшегося во вторник брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подчеркнула обеспокоенность США приговором, вынесенным Навальному. Среди других действий Москвы, вызывающих озабоченность в Вашингтоне, она отметила подавление мирных протестов, кибератаки на американские ведомства и бизнес-структуры и вмешательство в президентские выборы.