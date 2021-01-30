МИД РФ обвиняет посольство США во вмешательстве во внутренние дела России

Посол США в РФ в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о главных разногласиях в американо-российских отношениях, передает Русская служба «Голоса Америки».

Посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что его единственная задача в качестве посла заключается в «защите американцев в России», а также в том, чтобы «Россия выполняла свои обязательства, вытекающие из международных договоров и состоящие в обеспечении надлежащих правовых процедур и защиты прав человека».

При этом он подчеркнул, что он не является сторонником «конкретного кандидата от конкретной партии или конкретного человека». «Я не вмешиваюсь, – мы не вмешиваемся во внутренние политические дебаты в России. Это дело россиян, – заявил Салливан. – Точно так же и мы, американцы, считаем, что наша демократия осуществляется в результате обсуждений в среде самих американцев при наличии мнений, которые высказываются извне».

Ранее российский МИД вызвал посла США из-за предупреждений американского посольства о запланированных акциях в поддержку Алексея Навального. В тексте предупреждений отмечалось, что митинги не разрешены властями и рекомендовалось гражданам США избегать демонстраций или связанных с ними событий.

“Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних, – говорится в распространенном сообщении МИДа РФ. – Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений”.

Как указывает “Голос Америки”, говоря о ситуации вокруг Алексея Навального, американский дипломат в интервью заявил, что в этом деле есть «ряд аспектов, вызывающих серьезную озабоченность Соединенных Штатов».

«Первый – это использование запрещенного химического оружия, которое, как мы считаем, требует объяснений, равно как и само наличие такого оружия, – отметил Салливан. – А второй – это вопрос в области прав человека, связанный вначале с отравлением г-на Навального, а затем, после его выздоровления, с его арестом после возвращения в Россию. Вы слышали заявления, сделанные на всех уровнях: от президента Байдена до официальных лиц более низкого звена. Поэтому наша позиция совершенно ясна, и это не только позиция США – ее придерживаются самые разные страны, в особенности в Европе».

Салливан также заявил, что США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции в отношении Москвы, введённые из-за аннексии Крыма.

Подход Вашингтона к Украине и минским соглашениям не меняется, подчеркнул дипломат. По его словам, Соединённые Штаты продолжат диалог по Донбассу в разных форматах, в том числе нормандском.

«Я знаю, что этот вопрос является высокоприоритетным для нынешней администрации и для президента Байдена, и что он затронул вопрос Украины в разговоре с президентом Путиным. Вы знаете, позиция правительства США по Украине осталась неизменной за последние семь лет при уже трех администрациях.., – заявил Джон Салливан. – Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий».

Вместе с тем, посол отметил, что даже при наличии многих разногласий у Вашингтона и Москвы есть немало сфер, где они продолжают вести диалог в интересах глобальной безопасности. Например, иранская ядерная программа, предотвращение нового конфликта между Азербайджаном и Арменией, борьба с международным терроризмом. Салливан напомнил, что благодаря информации, предоставленной США еще при президенте Дональде Трампе, в России был предотвращен серьезный теракт, и это было с благодарностью воспринято российским руководством на самом высшем уровне.

«В России работает свыше тысячи американских компаний. Связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановые, чем 30-40 лет назад, когда мои предшественники, послы США, работали в условиях напряженных отношений с Советским Союзом.., – сказал посол США. – Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам. По некоторым из них – по многим – у нас имеются разногласия, но есть вопросы, по которым мы приходим к соглашению, как, например, продление договора СНВ-3».

Отвечая на вопрос о ситуации в Беларуси, Салливан подчеркнул, что США выступают за право белорусского народа свободно выражать свои взгляды, в том числе посредством честных и прозрачных выборов. И этом право должно уважаться всеми странами без исключения, добавил американский дипломат.