На зданиях посольств США снова будут размещать радужный флаг

Госсекретарь новой администрации Энтони Блинкен распорядился размещать на фасаде всех зданий посольств США радужный флаг, тем самым отменив запрет администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Outfront magazine.

Теперь по распоряжению нового секретаря работники дипмиссий могут свободно вывешивать ЛГБТ-знамя рядом с флагом США.

Предыдущая администрация президента Трампа запретила показывать радужный флаг на флагштоках у зданий посольств США, тем не менее – некоторые посольства противились данному распоряжению и украшали сами здания ЛГБТ-символикой в честь прайда.

Напомним, что символ гордости нетрадиционных сексуальных сообществ стал камнем раздора между МИДом РФ и дипкорпусом США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимыми “любые проявления пропаганды сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних”.

Как отмечает «Голос Америки», Энтони Блинкену был заместителем госсекретаря в администрации президента Обамы, а вместе с Байденом работал в комитете Сената по международным отношениям в 2002-2008 годах. Также Блинкен служил советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом при Обаме. Блинкен, у которого украинские корни, провел большую часть своей юности в Париже, поэтому свободно говорит по-французски.