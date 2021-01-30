В США вводят обязательное ношение масок на всех видах транспорта

Соответствующее распоряжение CDC вступит в силу в начале следующей недели, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Вечером в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издали приказ об обязательном ношении защитных масок на всех видах общественного транспорта. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Приказ, который вступает в силу в ночь с понедельника на вторник, требует обязательного ношения масок «при посадке, высадке и поездках на любом транспортном средстве на территории Соединенных Штатов», а также во «всех транспортных узлах, обеспечивающих перевозки в пределах Соединенных Штатов».

«Обязательное ношение масок в… общественном транспорте защитит американцев и вселит уверенность в том, что мы снова сможет безопасно путешествовать даже во время этой пандемии», – говорится в приказе.

Кроме того, в пятницу доктор Рошель Валенски, директор CDC, продлила срок действия приказа, запрещающего выселения людей за неуплату арендной платы или платежей по ипотеке.

Вечером в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издали приказ об обязательном ношении защитных масок на всех видах общественного транспорта. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.