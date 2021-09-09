Президент США выступил с обращением о защите интересов американских профсоюзов, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден, выступая в среду в Белом доме, рассказал о прогрессе, который был достигнут его администрацией за последние месяцы в вопросах защиты прав и интересов профсоюзов.

Байден напомнил, что Америку построили не банкиры с Уолл-стрит, а представители среднего класса, который, по словам президента, появился в США благодаря профсоюзам. Президент перечислил вещи, необходимые всем американским рабочим: доступное здравоохранение, пенсия, сравнительно высокая зарплата, защита от дискриминации и домогательств.

«Когда побеждают профсоюзы, то побеждают все рабочие. Это факт. Побеждают семьи, побеждают местные общины, побеждает Америка. Мы растем», – подчеркнул президент, добавив, что его администрация строит экономику, в которой «рабочие, вместо того чтобы конкурировать друг с другом за рабочие места, которых не хватает» теперь могут выбирать работу с более высокой зарплатой, так как «работодатели, соревнующиеся за сотрудников, вынуждены повышать зарплату».

Руководствуясь защитой интересов трудящихся, Байден подписал указ об усилении конкуренции в экономике, который содержит в себе призыв к запрету договоров об отсутствии конкуренции, которые, по мнению главы Белого дома, «лишают рабочих права на смену работы в той же отрасли» и ограничивают уровень зарплат.

Байден также добавил, что у всех работников должна быть возможность выбора при вступлении в профсоюз.

«Вот почему я подписал распоряжение о создании Рабочей группы Белого дома по организации труда и занятости, чтобы облегчить этот выбор, там, где это возможно», – добавил президент.

«Я хочу, чтобы Конгресс принял закон о защите права на членство в организации и немедленно отправил его мне на подпись. Вот почему я хочу, чтобы мы расширили права на вступление в организации и ведение коллективных переговоров для… работников транспортной отрасли, служб спасения, медицинских работников», – подчеркнул Байден.

Президент напомнил, что его администрация уже добилась успехов в развитии экономики: за последние три месяца в США ежемесячно появлялось 750 тыс. новых рабочих мест; в общей сложности, с момента вступления Байдена в должность в стране были созданы более 4 миллионов рабочих мест.

«В первом полугодии наша экономика росла быстрыми темпами – самыми высокими за последние 40 лет. Безработица снизилась. Инвестиции в мою программу “Отстроить лучше, чем было” (Build Back Better) позволят нам сохранить [эти темпы], развиваться и двигаться дальше в ближайшие годы», – добавил Джо Байден.