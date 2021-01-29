Президент Джо Байден призвал российского президента Владимира Путина освободить из заключения Алексея Навального – одного из наиболее известных оппонентов Кремля, который был арестован в России сразу после прибытия из Германии. Об этом журналистам в пятницу сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, Байден напрямую задал Путину целый ряд вопросов, включая предполагаемое российское вмешательство в выборы 2020 года, нарушение суверенитета Украины, массированную кибератаку на SolarWind и арест Навального.

В четверг Псаки сказала, что Байден во время беседы с Путиным не скрывал своего возмущения и обеспокоенности действиями российского правительства.

Ранее на этой неделе в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран договорились о том, чтобы соответствующие команды с обеих сторон приступили к процессу продления срока действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок действия этого соглашения, которое регулирует стратегические арсеналы ядерного оружия обеих стран, истекает 5 февраля.