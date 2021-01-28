Новый госсекретарь «глубоко озабочен» ситуацией с Навальным

Новый госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что администрация Байдена анализирует все болевые точки американо-российских отношений, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «глубокую озабоченность» в связи с обращением с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и ситуацией с правами человека в России в широком плане.

Ранее в этом месяце Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он провел около полугода, восстанавливаясь после предполагаемого отравления летом прошлого года. Он был задержан по прибытии в Москву.

«Как сказал президент, мы по всем направлениям анализируем все действия, которые вызывают у нас глубокую озабоченность, будь то обращение с Навальным и, особенно, очевидное применение химического оружия при попытке убить его», – сказал Блинкен на своей первой пресс-конференции.

В прошлом году Навальный был эвакуирован в Германию из российской больницы, после того как он почувствовал себя плохо. Российские врачи, лечившие Навального, отрицали, что критик Кремля был отравлен, и объясняли его коматозное состояние низким уровнем сахара в крови.

В сентябре правительство Германии сообщило, что 44-летний российский диссидент был отравлен нервно-паралитическим агентом, и что токсикологическое исследование дало «однозначные доказательства». Агент относился к семейству «Новичок», разработанному в Советском Союзе.

«Меня все время поражает, насколько тревожатся или, может быть, даже боятся российские власти одного человека, Навального», – заявил Блинкен.

Глава американской дипломатии также отметил, что администрация анализирует предполагаемые российские кибератаки, сообщения о российских выплатах за американских солдат в Афганистане и возможное вмешательство в ход выборов.

«Мы также в срочном порядке изучаем [кибератаку на] SolarWinds и ее различные последствия, – продолжил госсекретарь. – Мы изучаем сообщения о выплатах, предлагаемых Россией за американских военных в Афганистане. И, конечно же, мы изучаем вопросы о вмешательстве на выборах. Все это, как дали понять президент и Белый дом, анализируется. Я не хочу опережать события по поводу того, к чему мы пришли в ходе этого анализа».

«Но, как я уже сказал, мы глубоко озабочены безопасностью Навального, – сказал в заключение Блинкен. – Важный момент состоит в том, что его голос – это голос очень многих россиян, и он должен быть услышан, а не заглушен».