Байден продлил период регистрации на биржах медицинского страхования

Президент в четверг подписал серию указов в сфере здравоохранения, сообщает Служба новостей «Голоса Америки» из Вашингтона.

Президент США Джо Байден в четверг подписал серию указов в сфере здравоохранения, в том числе о введении специального периода регистрации на биржах медицинского страхования, что может помочь людям, потерявшим страховое покрытие во время пандемии коронавируса.

Страховка от работодателя является самым распространенным способом получения страхования среди американцев, и за время пандемии, когда многие лишились работы, число незастрахованных выросло.

Указ Байдена предусматривает увеличенный трехмесячный период регистрации на страховых биржах, созданных в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании, более известным как «Обамакэр».

Обычно программа открыта для регистрации только на шесть недель в году.

«Порскольку мы продолжаем борьбу с COVID-19, особенно важно, чтобы у американцев был реальный доступ к медицинской помощи», – говорится в заявлении Белого дома.

Президент также обязал федеральные учреждения пересмотреть политику в отношении страхования людей, у которых уже есть заболевания, включая последствия COVID-19.

В США от осложнений, связанных с коронавирусом, умерло более 429 000 человек.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, выступая в среду на первом брифинге по коронавирусу, сообщила журналистам, что, по прогнозам ведомства, к 20 февраля 2021 года число смертей составит от 479 000 до 514 000. Администрация планирует проводить три таких брифинга в неделю.

Глава команды по борьбе с коронавирусом Джефф Зинц сказал, что Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы вакцинацию могли проводить больше специалистов.

По его словам, правительство разрешит вышедшим на пенсию врачам и медсестрам вводить пациентам вакцины. Кроме того, профессионалы, имеющие лицензию в одном штате, смогут проводить вакцинацию и в других штатах.

Зинц также призвал Конгресс одобрить законопроект Байдена о дополнительной помощи в связи с COVID-19, чтобы сохранить темпы вакцинации и расширить возможности тестирования. Байден поставил цель поставить не менее 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней своего президентства.