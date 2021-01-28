Сан-Франциско переименует 44 школы, носящие имена некоторых бывших президентов США

Под переименование попали школы, носящие имена некоторых бывших президентов США и одного действующего сенатора.

Объединенный школьный округ Сан-Франциско проголосовал за переименование 44 школ, названных в честь спорных общественных деятелей, включая бывших президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, а также нынешнего сенатора-демократа Дайан Файнстайн.

Школьный округ, насчитывающий более 57 тысяч учащихся, переименовывает школы, названные в честь исторических фигур, которые были связаны «с покорением или порабощением людей, угнетением женщин… или тех, чьи действия привели к геноциду, или тех, кто иным образом значительно сокращал возможности людей пользоваться правом на жизнь, свободу и стремление к счастью», говорится в тексте резолюции.

Совет округа одобрил план 6 голосами «за» при одном «против».

Под переименование, в частности, попали: старшая школа имени Авраама Линкольна, старшая школа имени Джорджа Вашингтона, начальная школа имени Дайан Файнстайн, средняя школа имени Рузвельта, начальная школа имени Джефферсона и другие.

Линкольн попал в список из-за «его обращения с коренными народами» заявил учитель Джеремайя Джеффрис газете San Francisco Chronicle. Вашингтон и Джефферсон были рабовладельцами.

Новые имена школ будут определены позже, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Как сообщал ранее “Русский Голливуд”, школьный округ Сан-Франциско решил уничтожить все 13 частей панно, созданного в 1935-36 годах русским художником-эмигрантом Виктором Арнаутовым в школе имени Джорджа Вашингтона.