Россиянка обвиняется в мошенничестве с программой США по делам беженцев

22 января в округе Колумбия исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Р. Шервин, генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности д-р Джозеф В. Каффари и заместитель директора Службы дипломатической безопасности (DSS) Государственного департамента США объявили о вынесении обвинения 43-летней Олесе Леонидовне Красиловой, а также Аусе Мувафаку Абдулджаббару, Хайтаму Исе Саадо Саду, которые участвовали в сговоре с целью кражи документов правительства США и мошенничества, в краже документов правительства США и сговоре с целью отмывания денег – все это связано с Программой приема беженцев США (USRAP). Красилова и Сад также обвиняются в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

Согласно обвинительному заключению, Красилова работала в посольстве США в Москве в Службе гражданства и иммиграции США, а Сад занимал аналогичную должность в Аммане, Иордания, с 2007 по 2016. В их обязанности входила обработка заявлений о переселении беженцев в США через USRAP. В обвинительном заключении говорится, что примерно с февраля 2016 года до как минимум апреля 2019 года трое обвиняемых сговорились украсть правительственные документы США, связанные с заявками USRAP. Записи содержали конфиденциальную закрытую информацию о заявителях-беженцах, членах их семей, их занятости и военном прошлом, их рассказах о преследованиях или страхе преследований, результатах проверок безопасности и внутренних оценках официальных лиц США в отношении заявлений.

Обвиняемые Абдулджаббар и Сад арестованы и остаются под стражей без залога, Красилова остается на свободе.

Максимальное наказание за сговор с целью совершения преступления или мошенничества в Соединенных Штатах составляет 5 лет; за кражу государственных документов составляет 10 лет; за сговор с целью отмывания денег – 20 лет; за компьютерное мошенничество и злоупотребление составляет 5 лет. Если обвиняемый будет признан виновным в совершении какого-либо правонарушения, приговор будет определен судом.