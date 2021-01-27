Администрация Байдена заявила о поддержке создания отдельного государства для палестинцев

Исполняющий обязанности посла США в ООН подтвердил приверженность администрации Джо Байдена двухгосударственному решению израильско-палестинского конфликта, заявив, что США надеются на «медленное восстановление» разрушенного доверия между двумя сторонами.

«При новой администрации политика США будет заключаться в поддержке взаимосогласованного двухгосударственного решения, при котором Израиль живет в мире и безопасности бок о бок с жизнеспособным палестинским государством», – заявил посол Ричард Миллс на виртуальном заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, признавая, что такое видение «подвергается серьезному давлению», оно все же остается лучшим решением. Он отметил, что «мир не может быть навязан ни израильтянам, ни палестинцам».

На этой неделе исполняется год с тех пор, как администрация Трампа обнародовала долгожданный ближневосточный мирный план.

Палестинцы сразу его отвергли, заявив, что он в значительной степени благоприятствует Израилю и не дает им суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израильтяне приветствовали так называемую «сделку века» – соглашение, разработанное командой во главе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Маргарет Бешир из Голоса Америки.