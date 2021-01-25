Байден отменил дискриминационную политику в отношении иммигрантов

20 января президент Байден положил конец ограничениям на выдачу виз лицам из многих мусульманских и африканских стран, которые он назвал “несправедливыми”. Об этом сообщает Бюро глобальных связей с общественностью Государственного департамента США.

В рамках новой прокламации Байдена, которая отменила дискриминационным ограничениям – указ президента номер 13780 от 6 марта 2017 года – прокламации 9645, 9723 и 9983 отменяются и теряют юридическую силу.

Президент Байден положил конец дискриминационному запрету на въезд в США, который многие называет “запретом на мусульман и африканцев”. “США – страна, построенная на принципах свободы вероисповедания и толерантности, и мы приветствуем представителей всех конфессий, а также неверующих людей. В этом заключается наша сущность”, – говорится в заявлении правительства.

Объявленные недействительными указы запрещали выдачу иммиграционных виз некоторым выходцам из Бирмы, Венесуэлы, Йемена, Ирана, Киргизстана, Ливии, Нигерии, Северной Кореи, Сирии, Сомали, Судана, Танзании и Эритреи.

Государственный секретарь США отдал поручение сотрудникам всех посольств и консульств начать обрабатывать заявки на получение виза, поданные лицами, которые ранее попадали под ограничения. Данные заявки будут рассмотрены в соответствии с действующими процедурами выдачи виз в период пандемии COVID-19.

Согласно новой прокламации Государственный департамент за 45 дней разработает программу, которая обеспечит пересмотр заявок тех, кто столкнулся с визовыми ограничениями или получил отказ в выдаче визы в связи с прокламациями 9645 и 9983.

“При получении заявок на разрешение на въезд на территорию США мы будем применять строгую, индивидуализированную систему проверки, – говорится в прокламации президента Байдена. – Но мы не откажемся от наших ценностей, вводя дискриминационный запрет на въезд в США”.